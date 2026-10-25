थक गया है आदमी।

अब क्यूँ किसी के वास्ते जग रहा है आदमी।।

क्या फ़ुर्क़तो के दौर से थक गया है आदमी।।

अब कौन है यां किसके लिए ये तो पता नहीं,,

आंखों में एक प्यास और गमजदा है आदमी।।

दबे पाँव आए ख़्वाब भी और छूकर चले गए,,

ये कौन सी दुनियाँ हैं तेरी गुम-शुदा है आदमी।।

हर कोई सुबह उठकर निकल जाता है कमानें,,

फिर भी है भूखा प्यासा और रायगाँ है आदमी।।

दिखने में लगता ठीक पर क्या हाल क्या कहें,,

दिल में लगी है आग और अधमरा है आदमी।।

आख़िर ये आंसूं आँख भी कब तक संभालेगी,,

बिखरा पड़ा है सारा घर गुम-गश्ता है आदमी।।

हर साल यही सोच कर के बस जी रहा है देव,,

शायद के बदल जाए दिन गिन रहा है आदमी।।

-सुनील देव

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले