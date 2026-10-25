आँख खुली तो सब टूटा।।

क्या पाया क्या खोया जग में पल भर में ही सब छूटा।।

सपना था बस एक रात का आँख खुली तो सब टूटा।।

एक एक कर सब छूट गए दौलत शौहरत और सेहत,,

क्या अपने क्या ग़ैर यहाँ पर जब जो चाहा तब लूटा।।

काम आए तो अच्छे लगे हम गर ना आए तो बुरे लगे,,

ऐसी अपनी कटी ज़िंदगी के जो चाहा बस जब रूठा।।

दो पाटों में कट गई अपनी जान बची ना दम निकला,,

ढोते ढोते बोझ बदन का इक दिन अपना दम छूटा।।

क्या अच्छा क्या बुरा जगत में कोई ना जाने है ये सच,,

झूठो की इस दुनियाँ में बस अब लगता हैं सच झूठा।।

सर पे इतना बोझ उठाए कहाँ फिरते रहते दिन रात,,

सब को अपना समझ रहे थे दिन बदले तो सब झूठा।।

रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है सब मतलब के लगते देव,,

अब जाके ये समझ में आया कोई नहीं यां सब झूठा।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले