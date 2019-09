मां कैसा विहंगम दृश्य है

{"_id":"5d8cece88ebc3e93ca6f832c","slug":"samiksha-sharma-maa-kaiisa-ye-bichitir-drasya-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902 \u0915\u0948\u0938\u093e \u0935\u093f\u0939\u0902\u0917\u092e \u0926\u0943\u0936\u094d\u092f \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

maa ye kaisa ye bihitr drasya hai,upar chandrma ki roshni, neche pani ka samundar hai,In dono ke beech chal rha manushya hai, yha ek or roshni hi roshni,dusri or ghor andhakar hai,ma dekh ye kaisa bichitr drasya haichal rha manusya hai,bhagta ja rha apno se doorpar bhagega kse tujhse maa,tu to hmm sbke andar hai,bhatak gya hai insan,bhool kar apna lakshya hai,kar chhal, mratayu ki traf bad rha manusya hai,ma ye ksa bichitr drasya haichal rha manusya hai,ye kaisa rivaz hai,jo apni sheetal chandani se ghera hua pura andhkar hai,use dhakne ko b khada,dekho surya ka tej pratap jai,maa ye kaisa drasya haibhul jata hai insan ki ye sirf rang manch hai,or tere hathon ki kathputliyon ka nratya hai,dekho ye kaisa drasya hai,ye tera hi to khel hai ki kabhi surya kabhi chandrma balban hai,jo samjh sake tere khel ko,wo jan jyegaki na surya na chandrma balban hai,ma ye kesa bichitr drasya hai,chal rha manusya hai,jo waqt ke sath chalegawo badhta jyega, kuki therna rukna tera kam hai,tu kitna b tej dod le, waqt na kabhi isthir haikarm kar sadbhao se,upar betha dekh rha wo sab drasya hai,mehnat na hogi byarth hogi teritu payega tera lakshya hai,maa ye kaisa drasya hai,chal rha manusya hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए