{"_id":"5d974bfd8ebc3e0144721c9c","slug":"samiksha-sharma-ek-sham-ho-1570196477394","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0936\u093e\u092e \u0939\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek khoobsurat sham ho,shaamo mein unka jikr ho,jo puche koi unka nam to ailane ishq hoJo bgabat b ho to aisi ho ki heer ranjha jse tra mra nam ho,badnam b hu to tre nam se,jo koi puche mujhse to bolu ye uski pehchan hai ,ye to mre ishq ka ailan haiEk khoobsurat sham hoShamo mein unka nam hoWo ishq hi kya jo asan hoSanso ka sangham na ho phr b,dilo ki bat HoMaja hi kya aise ishq mein jisme na badnam hoIshq kab pane ka nam hai,Samundar se ghaeraeyo mein doob jna hiishq ka ehsaas haiJo door rhke b poora hoMujh aise ishq ki talash hai