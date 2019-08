{"_id":"5d504ccd8ebc3e6c9568f0a6","slug":"sameer-tripathi-woh-to-mere-dil-mein-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0930\u0947! \u0935\u0939 \u0924\u094b \u092e\u0947\u0930\u0947 \u0926\u093f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

मेरे ख्याल में तेरा चेहरा ही झिलमिलाता है।मेरे दिल के सारे अंधेरों को यूं ही मिटा जाता है।तुम ही को याद करके अपना गम भुलाता हूं।तुम्हारी याद से ही मुझको चैन आता है।मिले थे हम से तुम और तुम से हम बहुत दिन बीते।हमें तो बस वो बिछड़ने का गम रुलाता है।मेरी नजर के प्यालों में है बहुत जाम भरा।थोड़ी सी चोट जो लगती है तो छलक जाता है।जरूर आओगे पता है इंतजार तेरा।मेरा जो दिल है तेरी आहट भी जान जाता है।तेरा दीदार करने को है बहार बे सबर।मैं बिछाता दिल को हूं वह फूल बिछा जाता है।कितने समंदर रोक के रखता हूं अपने पास में।तुझको जो देखता हूं तो हर एक उमड़ जाता है।मैं अगर हूं सोच में और दिल नहीं है लग रहा।तो जान लो कि दिल मेरा तेरे पास चला जाता है।मैं बेबस हूं हां मुझ पर बस वश तेरा ही चल रहा।तुझसे ही खिलता है कुसुम और "समीर" महक जाती है।उसको पाना है मुझे जिसकी बहुत तलाश है।अरे! वह तो मेरे दिल में है जिसे रोज ढूंढा जाता है।Sameer TripathiLLB Student@Faculty of Law, New CampusUniversity of LucknowMb- 8896778098Email- [email protected]