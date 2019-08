{"_id":"5d4dc1c08ebc3e6cb47b41ec","slug":"sameer-tripathi-environment-and-development","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0930\u094d\u092f\u093e\u0935\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

लखनऊ विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक उत्सव में..."पर्यावरण और विकास" विषय पर मेरी कविता ।।साथ चलना है हमको इस पर्यावरण केजिस के आंचल में पलते हैं उस आवरण के।आज खतरा है उसको हमीं सेउसकी दी जिंदगी है उसी से।है बचाना उसे अपने कर्तव्य सेचेतना है जगानी अपने वक्तव्य से।यह मनुष्य जो इससे इतर जाएंगेसंतुलन जब मिटेगा तो पछताएंगे।सृष्टि से ही मिली है प्रकृति हमेंसृष्टि ने ही दिया है आकृति हमें।फिर क्यों करते हैं उसी का ही नुकसान हमत्यागनी ये पड़ेगी प्रवृत्ति हमें।यह पौधे यह जंगल यह झीलें-समंदरयह नदियां यह हरियाली यह खुशहाल मंजर।यह पर्वत पहाड़ी यह आकाश धरतीयह कलियां यह पत्ती यह पशु और पक्षी।यह बारिश यह झरना यह फूलों का महकनायह चंचल सी तितली यह चिड़ियों का चहकना।आप महसूस करिए इस अहसास परफिर नजर डालिए आधुनिक विकास पर।यहां दोहन बहुत होता संसाधनों काना बर्बादी रूकती है इन साधनों का।यह कटते से जंगल यह शहरीकरणयह उठता धुआं और यह नगरीकरण।प्राणवायु विषैली सी हो जाएगीदम घुटेगा बीमारी यह बढ़ जाएगी।आओ हम सब मिलकर यह ठानेंक्या महत्ता प्रकृति की जानें।मां के जैसी बचाती रही जोउसके प्रति अपना कर्तव्य मानें।हम करेंगे आबादी पर नियंत्रणहम करेंगे पर्यावरण संरक्षण।ना बनेंगे हम इतने विलासीहम करेंगे प्रदूषण नियंत्रण।जब यह सब को हृदय से एहसास होगासही मायने में तभी विकास होगा।सबका मिलकर बचा लेंगे जीवनहर्ष होगा सभी को उल्लास होगा।ना हम वृक्षों की हानि करेंगेना हम बर्बाद पानी करेंगे।पीढ़ियों के लिए ना हम कोईउलझनों की कहानी करेंगे।ध्यान देंगे हम पर्यावरण काहम सही निगहबानी करेंगे।Sameer TripathiLLB Student@Faculty of Law, New CampusUniversity of LucknowMb- 8896778098Email- [email protected] - हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए