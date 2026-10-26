मुझको तेरी ही कसम

मुझको तेरी ही कसम,

ना जुदा होंगे हम।

ये मेरे सनम,

अब हम क्या कहें।



तेरे दिल में हो हम,

कर दो मुझ पर करम।

ये मेरे सनम,

अब हम क्या करें।



तुझसे मिलने का सनम,

मुझको इतना है ग़म।

ये मेरे सनम,

हम अब क्या करें।



तुम तो लगती हो प्यारी,

तेरी बातें हैं न्यारी।

ये कन्या कुँवारी,

अब हम क्या कहें।



है तेरी बाँहों में आना,

तुझको अपना है बनाना।

ये मेरी दिल-जाना,

अब हम क्या कहें।



देखो करना न बहाना,

तुम मुझसे दिल लगाना।

ये मेरी जाने-जाना,

कहीं दूर न जाना।



मुझको तेरी ही कसम,

ना जुदा होंगे हम।

ये मेरे सनम,

अब हम क्या कहें।



ये मेरे सनम…

अब हम क्या करें…

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2 hours ago