मुस्कुराहट

kash har muskurahat sach me ik hasi hotiShayad ye zindagi bhi kuch haseen hotiNa chhupane ko dil me koi gham hotaGar zindagi se mila dard kuch kam hotaJo jesa dikhta hai sach me wesa hi hotaDil me aata tab hasta dil me aata tab rotaKoi padh na le mera dil islie dohri jindagi jeeta hukya karu kamjor pad gaya hu sach kehne se me darta huYe kesi kashmakash hai zindagi ki me samajhta nahikhul k khud ki zindagi me ji sakta nahiHaal e dil apna is hasi me chhupa leta huHar ansu apna pii leta hu har haal me muskura leta huDekh kesa bejaan sa bana diya mujhe tune e zindagiDil ki in siskiyo pe me ab geet ga leta hukaash wo dard bhari dhun kisi ne suni hotiShayad ye zindagi sach me bhi haseen hotikash wo samajh pati mera haal e dil kabhiDil ko kuch sukoonn hota, shayad labo pe tab hasi hoti