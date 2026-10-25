गुरु माँ की विदाई

हाथ जोड़ माँ तुम्हे मैं वंदना लिख रहा हूँ ।

मानता हूँ आज कल दूर बहुत दिख रहा हूँ।।

पर आपका दिल आज भी उतना ही उद्धार है ।

जो तीन वर्ष पहले था वहीं प्यारा सा व्यवहार है ।।



आपसे पहली दफा किसी दोस्त ने मिलाया था।

व्यवहार कैसा आपका संक्षेप में बताया था ।।

पर विस्तार है कितना बयाँ न कर सके है शब्द मेरे ।

इस बच्चे को सिखाया कैसे पार करते है अँधेरे।।



मालूम न लिखता हूँ कैसा पर जो कुछ सिखाया आपने ।

ओरो से बेहतर लिख रहा हूँ लायक बनाया आपने।।

होंगी मेरी कुछ खामियां मैं उनपे काम कर रहा हूँ ।

आपने दिखाया जो उस रास्ते पे चल रहा हूँ।।



विदाई की बधाई लिखते कलम मेरी मौन है ।

जानती है सिखाने वाला इसको यहाँ अब कौन है।।

आपकी क्या कीमत है इसकी कलम है खुद गवाह ।

यूँही लिख रही है आपके बेहतर स्वास्थ की दुआ।।



नासमझ से बालक है हम वही बेटे जैसा प्यार देना ।

गलतियों पर डांटना भी पर माँ जैसा दुलार देना।।

शायद बरसों से मैं प्यारा सा शिख रहा हूँ ।

हाथ जोड़ माँ तुम्हे मैं वंदना लिख रहा हूँ।।

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2 घंटे पहले