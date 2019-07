{"_id":"5d308abd8ebc3e6ccb57d79d","slug":"sachin-sangwan-broken-hearts","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091f\u0942\u091f\u093e \u0926\u093f\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dil toota sa hZindagi ki rahon m ek ajnbee se mulakat ho gyiUs se milkar zindgi khoobsoorat si ho gyiSamne aate hi uske lamha ruk sa gyaPal bhar m wo hzaro khushiyan de gyaPhir har roz uska didar hone lgaDil mera mujse door hone lgaNa chahte hue bhi uske bare m sochne lgi mKhwabon m usko laane lgi mSath uska hame acha lgne lgaBehad apna hame wo lgne lgaUsko khone se darne lgaPta nhi kyu ye mann khud se zyada use chahne lgaPhir aaya wo pal jb wo mujse door ho gyaDil mera tootkar choor choor ho gyaTanha ab jeene lge h humYaado k sath waqt karne lge h humDil toota h meraHonth khamosh rhte hAkele unki yaad m hum bhut rite rhte hMehfil m bhi ab humko tanhai lgti hBin uske ye zindgi prai si kyu lgti hHo sake to Laut aa kisi bhane seYe dil rook gaya h tere jane seTere jane se tere jane se