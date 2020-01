मेहबूब का इंतजार

{"_id":"5e2310d78ebc3e4b5b6f4ef7","slug":"sachin-gawli-mehboob-ka-intzaar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0939\u092c\u0942\u092c \u0915\u093e \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

(The situation of Before the martyr) :बेफिक्र थी कभी जोअब उलझनो मे घिरी रहती हैवो मासूम सी लड़की दुनिया की नज़र मै शख्त बनी रहती हैवो इंतजार में रहती है, दिल में छुपायें दर्दकई शिकायते है मुझसें फिर भी बेइन्तहा चाहती है जो कभी डरा करती थीबादलो की आवाज सेअब अंधेरे मे एक दिया बन जलती हैसंभालती है माँ-बापू कोफर्ज मेरा निभाती हैकभी घबराती हैतो कभी खुद को सम्भांलती हैजब भी होती है बात उससेकभी रूठी हुई , तो कभी डांट देती हैफौजन होने का रोंब वो सब पे झाड़ती हैमेरी आवाज से हीं , मेरे हालात समझ जाती हैबालकनी में बैठे चाँद को निहारती रहती हैवो अपने चांद के इंतजार में रहती हैमहीनों बीत गये उसके साथ बिताए पल ,हर पल की अहमियत जानती हैवो इंतजार में रहती हैकभी ख्यालों में खोये हुऐकभी सवालों में उलझे हुऐखुद को सुलझाती हैराह देख खुद को समझाती हैवो इंतजार में रहती हैबे-फ्रिक थी कभी जोअब उलझनों से घिरी रहती हैखुद के सपने कुर्बान करमेरे सपने बुनती हैघर को मेरे खुशियों से सजाती हैहै शिकायतें ,कहने से कतराती हैसमाने देख मुझे, वो सबकुछ भुला देती हैवो इंतजार में रहती हैवह बे-सबर है मिलने के लिएफिर भी रोज सबर करती हैमेरी मोहब्बत को भी क्या खूब समझती हैवतन के बाद वो आती है, वो ये बात ब-खूबी समझती हैवो बेफ्रिक सी लड़कीअब उलझनों से घिरी रहती हैवो इंतजार में रहती है।By Sachin Gawlii Mumbai