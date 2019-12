{"_id":"5df1c4da8ebc3e87a3594405","slug":"sachi-chaturvedi-voice","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0927\u094d\u0935\u0928\u093f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Abhi na hoga mera aant abhi- abhi hi toh aaya hai merevan me mridul vasant abhi na hoga mera aant.Hare - hare ye paat daliyan kaliyan komal gaat mai hi apna swapan mridulkar pherungi nedrit kaliyon per jaga ek pratyush manohar.Pushp - pushp se tandralash lalsha kheech lunga mai apnenav jivan ka amrit saharsh seench duna mai,Dwar dikha dunga phir unko hai mere ve jahananant abhi na hoga mera aant.- sachi chaturvedi- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए