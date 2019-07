द टाइम इज गोल्ड

{"_id":"5d2f4e888ebc3e6cf805e96b","slug":"s-r-the-time-is-gold","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926 \u091f\u093e\u0907\u092e \u0907\u091c \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

The time is goldThe old is gold ।Always be hold ।The old is gold ।Cool down ,as water coldThe old is gold ।No more fold ।The old is gold ।The Diomond has valuable sold ।The old is goldI nothing say about it but public told ।The old is gold,The old is goldRamprasad Rathore Govt ,Boys ,H S S Goutampura (17/7/2019)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए