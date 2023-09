हिन्दी हमारी शान है

How are you के बाद आ जाते हिन्दी पर,

खूबसूरत सा संवाद है हिन्दी

सरलता, सहजता, स्वाभिमान है हिन्दी

सीखें हम ढेरों भाषा हिन्दी से हमारा नाता है

हमारी मान है हिन्दी

हमारी शान है हिन्दी

ख्वाबों की दुनिया में सपने सजते हिन्दी में

ओजस्विनी है,अनूठी है हिन्दी

अपनापन का एहसास है हिन्दी

एक मात्रा ग़लत हो जाने पर शर्मिंदगी का एहसास हो

हमारी राष्ट्र भाषा है हिन्दी

हमारी मान है हिन्दी

हमारी शान है हिन्दी



-रूशदा नाज़



