{"_id":"5ca0be04bdec2276d05c0d46","slug":"rudra-m-b-e-b-b-by-imrudra","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u091a\u092a\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u0926\u092c\u093e \u0925\u093e, \u0926\u0930\u0935\u093e\u091c\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u093e\u0925 \u0915\u092d\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती, आँखे अब भी ॥ - २पहली सावन कि पहली बारिश,रोये थे हम इतना,अब भी बारिश कि रातों में,रह जाती हैं आँख खुली,बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती है आँखे अब भी ॥और फिर ..उसने पूछा, कैसे हो तुम,हमने कहा अकेले हैं,बचपन में एक बार छोड़ा था,उसने मेरा हाथ कहीं ॥ - २बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती हैं आँखें अब भी - २डर लगता है अब भी मुझको,इन काली अँधेरी रातों से,बचपन में ओझल हो जाते थे,जब रातों को अपने लोग सभी ॥बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती हैं आँखें अब भी - २डर लगता है उन लोगों से,जो दिखते थे अपने जैसे,मेरे सुन्दर मन और तन को,अपने गंदे मन से छूते थे कभी कभी,बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती है आंखें अब भी ॥जब देखेगी दर्द में मुझको,क्या गुजरेगी माँ पर मेरे,सोच - सोचकर सुख गए हैं,इन आँखों के आंसू भी - २बचपन में एक बार था दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती है आँखें अब भी - २अब तो मुझको जी लेने दो,मेने भी तुझको मान लिया है,सूना है तुम खुदगर्ज बहुत हो,छीन लेते हो खुशियां सबकी - २बचपन में एक बार दबा था,दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती हैं आँखें अब भी ॥ - २बचपन कि कुछ ऐसी यादें,छुपा के जो हमने रखी थी,सुना था तुम दिलवाले हो,फिर छीन लिए तुमने वो भी,बचपन में एक बार दबा था दरवाजे में हाथ कभी,आहट सुनकर दरवाजे कि,नम हो जाती हैं आँखें अब भी ॥ - २Poetry Written By IMRudra