{"_id":"5e36aecb8ebc3e4b2e5e2b47","slug":"ruby-singh-insaniyat-1580641995568","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0902\u0938\u093e\u0928\u093f\u092f\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Vichalit hua man mera jab ye sochkar ki Kya hoti hai insaniyat kise kahate hai Insan.Jigyasaon se bhara hua man tha aur Insan hone par abhiman.Man me uthe prashna ka jawab chahati thi, Manaw hone k abhiman ka praman chahati thi.Man me uthe prashna ka man ne hi jawab diya,Insan kise kahate hai mujhako bata diya.Man ne insan aur insaniyat ka gud jab bataya,Sunkar mere man me ek aur prashna aaya.Kya aise gud hain aaj k manawo mein jinhe insaniyat kahate hain?Kya insan hain es dhara par?Chalo dhundhate hain.Dhundhane par aakar roopi insan to mila Lekin insaniyat ka abhaw tha,Bahar se dekhane me manaw par aantarik roop se haiwan tha.Apane swarthon k liye Jahan manaw banata haiwan hai,Aise insano se to janawar mahan hai.Ab samajh me aaya ki ye meri bhool hai,Aaj k insano par abhiman karana fijool hai.Tan jisaka manaw ka man haiwan jaisa,Jisame insaniyat nahin wo insan kaisa?- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए