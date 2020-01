{"_id":"5e2d951b8ebc3e4afe313f09","slug":"ronit-singh-wo-yaadein","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u092f\u093e\u0926\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

khusnuma hai kya shaam ye bta,mausam badla hai ya wo ai h...whi jo kabhi teri bhabhi hua krti thi,aj kya wo parayi hokar ai h..dekhna e dost tu hi jakar jharokhe se,main nhi dekh pauga usey iss tarah...wo kaisi dikhti hai ab ye bhi batana,whi gulabi si subh or sunahri shaam hotihai kya uske gujrne se rasto me?ab bhi pahre hain uspr kya usi tarah,jaise mujhe todni hoti thi zanjeere haya ki milne ko..whi jhuki nazre hain haya me lipti,ya sharm dikhti hai in galiyon me ane pe uski...khte the rhoge,jioge,chloge hr saans hr zarre tk,chod gye saath thodi si jirah pr...khubsurat to beintha hua krte the,noor hai ya ab besharmi ki laali ai hai...dhokha khne pe jo lad jaate the,dhokha kya diya hai ab samajh ai hai...-by savera-