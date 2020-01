मैं अपनी जिंदगी उसके नाम कर रहा हूँ

{"_id":"5e1f402a8ebc3e4b455fad0b","slug":"rohit-kumar-mai-apni-zindgi-uske-naam-kr-raha-hu","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u0930 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0942\u0901","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jisse mile muzhe khushi mai wo kaam kr raha hu,Mai apni ye zindgi uske naam kr raha hu,Chori chupe b nhi, saresham sareaam ye ahtaram kr raha hu,Jisse mile muzhe khushi wo kaam kr raha hu,Mai apni ye zindgi uske naam kr raha hu,Majur na tha use rahna sath mere,Na pasand mera aasiyana na gharaunda na mere basereUnchi udaan thi uski or paav ko b na tha Jami pr tikana,Uski har udaan pr mai apna kad uncha kr raha hu,Mai apni y zindgi uske naam kr raha hu,Jise mile muzhe khushi mai wo kaam kr raha hu,Mai apni y zindgi uske naam kr raha huKhwasiye to meri b thi, the sapne hajao in aankho me,Pr zindgi gujar rahi thi chand lamho or chand sawalo me,Haar chuka hu mai ab in mulakato se,Thak gaya hu bakar ki bato se,Uske ehsaan tale or ji nhi sakta isliye mita raha hu sabke shikwe gile,Jisse mile muzhe khushi wo kaam kr raha hu,Mai apni zindgi uske naam kr raha huMai apni zindgi uske naam kr raha hu....