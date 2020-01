हम लड़के बहुत पावर फुल हैं

{"_id":"5e2318fa8ebc3e4b5b6f4efa","slug":"rohit-kumar-hum-ladke-bhut-powerful-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u092e \u0932\u095c\u0915\u0947 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092a\u093e\u0935\u0930 \u092b\u0941\u0932 \u0939\u0948\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hum ladke bhut powerful hai,Jo bole wo kr jate haiDarte nhi kisi k baap seSuch bol rahe hai aapseHa ma ki chappl ki maar hame darati haiPapa ki sikudi bhohe hame rulati haiTo kya hua in sab seHakikat to yahi hai kiHum ladke bhut powerfull haiJivan bhr jis bhan ko hum prshan krte haiUski vidai me na jane kyu aankhe bhr aati hai,Bhai hamara chota to kya masumiyt uski hame hasati hai,Pr in baato se kuch frk nhi padta haiKyuki Hakikt to yahi hai kiHum ladke bhut powerfull haiDosto ki liye jaan ki baji laga dete haiGf k liye bajar se bhaji la dete haiIzzat ka faluda hota hai to ho jaye inseHame frk nhi padta haiPr hakikat to yahi hai kiHum ladke bhut powerfull hai