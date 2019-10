{"_id":"5daf10288ebc3e016a18348f","slug":"riya-gulati-river-ganga","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0902\u0917\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

दुनिया में वो सुकून कहां मिलता हैजो गंगा के घांटो में मिलता है।कुछ ळोगों के ळिए हो तुम पूजा ओैर मोक्ष का स्थानओैर कई प्राणियों के ळिए हो तुम जरूरतों की पुकार।ळोग मानते हैैैं तुमको अपनी माॅपर क्यों कर देते हैैैं तुमको कूडा अस्थियां ओैर प्रदूषण से खराब।आजकल ऐसे सुनने को आती है कहानियांतुम्हारे पानी से फेैल रहीं हैैैं अनेक बीमारियाॅ।तुम नहीं हो नहाने कपडे धोने ओैर गंद फेकने का स्थानतुमसे ही बढ़ती हेै हमारे देश की शा न।जब आती हेै गाय माता को खाने की बाततब उठ जाती हेै तलवारें ओैर किरपाण।परंतु जब आती हेै माॅ गंगा को स्वच्छ रखने की बाततब क्यों रह जाते हेैं हम शाांतजब इंसान करता हेै कोई पापतुम आसानी से कर देती हो उसे माफ।अगर इतना बडा दिल इंसान का भी होताफिर तुम्हें उसकी गलतियों का बिल नहीं भरना पड़ता।तुम हो पवित्रता ओैर शुद्धता की पहचानवापस ळाकर देंगे हम तुमको वो मान ओैर सम्मान।तुम्हें साफ रखना सिर्फ सरकार का कर्तव्य ही नहींयद्यपि तुम्हारी स्वच्छता हम सबके जीवन का मूल्य हेै।Hindi poem on river Ganga giving a strong message to keep it clean.Poet: Riya Gulati (Paralegal at Law Offices of Caro Kinsella and Youth Ambassador for the ONE Campaign, Ireland)Qualifications: LL.M from University College Dublin & BA.LLB from Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए