Mujhe bandisho me na rehne do,Aasman ko chhu lene do,Khuli hawa me udne do,Pankho ko fhailane do,Sapno me khush hone do,Haqiqat ko mujhe khud sehne do,Mujhe bandisho me na rehne do.Choti choti khushiyon ne,Mere mann me ghr bnaya h,Uss ghr ko Maine aashayon se sajaya h,Apne dil k kareeb logo ko,Uss ghr k andar bulaya h,Khuda ki roshni se hr ek kone ko jagmagaya h.Phir bhi duniya kitni matlabi hoti,Bandisho ko lgane me hr dum aage rehti h,Pankho ko tood kr,mood kr apni shaan smjhti h,Pr na jane kyu ye baat hr baar bhool jati h,Udane toh hoslo se bhi hoti h,Bandisho ki janjeer ek din toot kr he rehti h.Aasman ko bhla kaun smaet paya h,Hawa ko chlne se kaun rook paya h,Lakh bandishe lgao tum,Umeedo ko jagane se bhla kaise rook paoge tum,Mujhe bandisho me na rehne do,Haqiqat ko mujhe khud sehne do,Mujhe bandisho me na rehne do.