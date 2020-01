{"_id":"5e2d57518ebc3e4b403b2aad","slug":"ritu-tomar-bad-habit","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0941\u0930\u0940 \u0906\u0926\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch kisse ankahe se,ansune se,Mere dil k darwazo me kaid h,Chahti hu mai tumse kuch guftugu karna,Pr tumhare pass waqt nhi h,Tumhara ye kehna mere dil me kaid h.Kehna chahti hu mai tumse Kyu,Kya tumhare pass mere liye itna bhi waqt nhi,Tum meri suno,mai tumhari pr,Kissi se kuch na kehna shayad meri buri aadat h,Tumhe yuhi takte rehna meri buri aadat me shumar h.Kabhi kalam utahti hu toh,Lafz bemani kr jate h,Na jane kyu ye dil ka dard byaan kr jate h,Dil pr nhi jor kissi ka,Meri kalam bhi meri buri aadat ki hissedaar h,Tu bhi meri buri aadat me shumar h.Kuch kisse ankahe se,ansune se,Mere dil k darwazo me qaid h.