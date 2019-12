मन की बेचैनी

{"_id":"5df1faaf8ebc3e881c6b89a9","slug":"ritika-sharma-mann-ki-bechani","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u091a\u0948\u0928\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Roj raat ko sone se pehle khuli aankho se soti hoon,Mann me na jane kya kya sochkar khoob roti hoon,Aankho me aansu ki ek lali bhi nahi aati,Mann se rokar dherya deemag khoti hoon,Din bhar ki yaanden raat me bohut rulati hain,Neend tab aati hai, jab kuch meethiYaaden kahaniya sunati hain,In pareshaniyo ka koi hal bhi nahi milta,Aab murjha gaya hai vo fool, jo mann me tha pahele khoob khilta,Kuch yaaden aisi hoti hain jo kabhi jaati nahi,Isi beech papa keh uthte hain kyon neend tujhe aati nahi?Itni pareshaniyan hai ki kya kya suljhaoon?Darr to is baat ka hai ki mai marr na jayoon,Bechan mann deemag ko pareshan karta hai,Pareshan deemag din bhar khoob galtiyaan krta hai,Gharvale kehete bhi hain kyon itna sochti hai,Agar na sochun to meri aatma mujhe tokti hai,Kabhi kabhi to mann karta hai, ki kya kar jaoon?Par aisa sochna bhi galat hai,ki mai mar jaoon,Kisi ko aisi pareshani nahi hogi jaisi mai uthati hoon,Mai pagal si khud ko hi satati hoon,Kuch khona kuch pana yahi duniya ka khel hai,Aab nahi saha jaata mujhko lagta sab jel hai,Meri kahani aisi jo mujhko hi rulati hai,Jeevan ke in pankho par jhola sa jhulati hai,Phir dobara yahi sochkar mai rooti hoon,Haye na jane in batoon me kitna waqt beet gaya?Aankho me neend si chane lagi, aab mai soti hoon.