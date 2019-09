{"_id":"5d75122d8ebc3e93d228f4a7","slug":"ritik-bharadwaj-society","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092e\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyu dar rahe ho tum is samaj se..Ye to mohtaaj hai tumhari baato ka..Aaj tum ise kuch baat bataoge..Kal ye usi baat ko afvaah banaege..Khud to hasega hi auro ko bhi hasaega...