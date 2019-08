{"_id":"5d46d2088ebc3e6d10748eda","slug":"ritesh-sharma-tumhari-raho-kaa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930\u0940 \u0930\u093e\u0939\u094b\u0902 \u0915\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

tumhari raaho kakaata nahi mai to fhool banna chahta hu, Jise dekhkar tere chehre ki muskaan na chup paye mai wo tasveer banna chahta hu. Tum har pal duaa me mangti ho jisse us rab se mai to taqdeer banna chahta hu.