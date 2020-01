तुझे देखने के लिए कितने लोग तरसते होंगे

{"_id":"5e29f0fa8ebc3e4b471b8cdd","slug":"rishh-tujhe-dekhne-ke-liye-kitne-log-taraste-honge-rishh","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u091d\u0947 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0924\u0930\u0938\u0924\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Tujhe Dekhne Ke Liye Kitne Log Taraste Honge,Tu Jab Ghar Se Nikalti Hoga Tu Phool Baraste Honge,Tera Kisi Ko Dekh Lena Uspe Qayamat Laata Hoga,Or Fir Log Use Khuda Samjhte Hoge,Tu Agar Kisi Ke Kareeb Se Gujarti HogiTo Uska Din Ban Jata Hoga,Kisi Se Muh Ferti Hogi To Sab Uspe Haste Hoge,Tujhse Jalne Wale Bhi Honge Kuch LogJo Teri Khubsurti Par Taane Kaste Honge,Kitni Khushi Se Tere Ghar Ka Pata Batate HongeJo Tere Ghar Ko Jaane Wale Raste Honge,Khud Ko Sajane Ke Liye Jab Tu Baali Jhumka Pehnti Hogi,Tere Chaand Se Chehre Pe Kitne Jachte Honge,Kitni Khubsurat Hogi Wo Aankhe Jin Aakho Me Tu Basti Hogi,Or Kitne Khush Kismat Honge Wo Log Jo Teri Aankho Me Baste Honge.!!रिश- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए