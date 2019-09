{"_id":"5d8a473c8ebc3e93d229033b","slug":"rinku-kumari-zero","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0942\u0928\u094d\u092f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Ek shunya or aakriti,Ek disha or prakriti,Jahan me prakriti banti h,Per vastu shunya ho jati hai!Kahi kaha or prem,Kahi sanskriti or kshem,Sach prem adhik aakarshak h,Or dhan shunya h!Kshem puchne ki pravriti h,Per disha wo deta h,Jo krodh ka sahara le,Jo dikhae ki parwah nahin,Or ek aakriti banti h!Jahan me prakriti banti h,Per vastu shunya ho jati hai!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए