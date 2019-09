{"_id":"5d8dd8c58ebc3e01387492a1","slug":"rinku-kumari-youth","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0930\u0942\u0923\u093e\u0908","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tum bhi na,Kya ahsaan kiye jate ho!Mujhe banaker,Mera hi naam liye jaate ho!Ajib h yeAadat, badal doKi kohram ki aadat se,Tu jaam piye jaate ho!Kudrat ki kayamat me,Tum khud ko,Aahista- aahistaBadnaam kiye jate ho!Ab chhodo bhi,Apni hi duniya me,Inaam diye jate ho!Chhutpan hu achcha tha,Tumse toKi khulkar jiddh bhi kr lete the,Per tum to,Bewajah mujhe pareshan kiye jaate ho!Naa khulkarHans pae, naa to pae!Tum apna hi,Apni dehri ka,gungan kie jate ho!Shikshit me pran bharke,Lafjon me payaam bharke,Tum apna hi,Fulon ka paigam diye jate ho!Kisne banaya tumhe,Bachpan se badhkar,Tum to khuli aankhon se hi,Khwabon ka mukam diye jàate ho,Jo bachpan me hakikat bana lete the,Aaj tum,Unka hi imtihan liye jaate ho!Mujhe banaker,Mera hi naam liye jaate ho!