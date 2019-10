{"_id":"5d92d3748ebc3e01314994bb","slug":"rinku-kumari-you-are-wonderful","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u092c \u0924\u0942 \u092d\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tu bhi kya ajab hoga,Tera pahlu bhi gajab hoga!Udasi dil me hogi,Per hothon me sabab hoga!Aankhon me nasha,Sahami-si unki nami,Tadpa-sa ye mahol,Wo khushnuma din hoga!Jab tu aaega,Hawa ka fitur banker,Aankhon ka nur banker,Tera ye rup meri talab hoga!