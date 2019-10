काश समझ पाते

{"_id":"5d9e08608ebc3e012f2818b6","slug":"rinku-kumari-wish-i-could-understand","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0936 \u0938\u092e\u091d \u092a\u093e\u0924\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyo unse lagav h mujhe,Jo sochate tak nahi mujhe!Jinki soch me dub jati hu,Thoda-sa tawjjo nahi dete mujhe!!Agar socha bhala kisi ka,Kya bura kiya kisi ka?Kaaran jane bina hi unhone,Kahna maan liya kisi ka!!Itni bhi buri nahi thi me,Kasai ki churi nahi thi me!Kyo abhimani samjhate h log?Ghamand se noori nahi thi me!!Sahas tha,thoda sawal tha mera,Anyo ki tarah khyal tha mera!"Kash!dil me jhank pate aap",Duniya se bura tab haal tha mera!!Khinchi lakiron per chalta arman,Thokro me girta,jhalta arman!"Kash!chehara dekh ker samajh pate,"Jalta,chalta or pighlta arman!!