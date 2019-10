मैं क्या चाहती हूं

{"_id":"5d92d57a8ebc3e939e4707ff","slug":"rinku-kumari-what-do-i-want","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0902 \u0915\u094d\u092f\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0942\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Jo sapne sikhaker tod jate hai,Ye sapne hi na dekh,Jo dusre dikhate h!Bas khud ko dekhKi hum kya chahate h?Kaise milega?Kis raah per milega?Kya karna chahiye?Kya nahi karna chahiye?Kis tarah karna chahiye?Bas khud se puch!Koi saath nahi deta,Adchan hi bante h,To koi rasta bhi dikhate h!Jo sapne dikhake tod jate h,Ye sapne hi na dekh,Jo dusre dikhate h!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए