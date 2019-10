सिमरन का रास्ता

{"_id":"5d92cd878ebc3e93af0f54f0","slug":"rinku-kumari-way-of-prayer","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u092e\u0930\u0928 \u0915\u093e \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jang chhidi h,Man or mashtisk meKi man khud meKisi or koSanwar rha h!Or mashtisk h kiKisi or koSoch rha h!Or jo dono perChhaya h,Wo milta hi nahi,Khoja bahutPer mila nahi,Sumiran ka rasta!Man bhatak jata h,To mastishk kuchOr soch baithata h!Ye ektaEkant me hogi!Tab mil jaega,Sumiran ka rasta!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए