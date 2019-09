{"_id":"5d8a492f8ebc3e01665e4801","slug":"rinku-kumari-the-way","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u0939","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Ummid to thi hum chhaengeFir usi dahleej per khade h,Jise kabhi thukara diya tha!Hum sir uthakar aae the,Vijay ki khushi me,Nahin pata tha fir yahi aaenge,Jo khoya tha padenge!Or bhi badi hoti ye duniya,Agar koi marta na hota!Kuch bhi kr jate,Agar koi darta na hota!Ye raah mene bhi apani,Nahi pata tha u thoker khayenge,Per jo khoya tha padenge!Lakhon sapno me ek apna hoga,Ye soch bhi na aai kabhi,Us or pani or pani,Dr k kaaran chal bhi na par,Sathi ne bhi wo raah thami,Nahi pata tha u sath aayenge,Jo khoya tha padenge!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए