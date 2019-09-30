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मेरे अल्फाज़

बरखा की रैन

Rinku Kumari

Rinku Kumari

46 कविताएं

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Purnima,bhado ki aakhiri rain,
Mousam ghatao ka h,na hume chain!

Surmai akhiya raah dekhe balam,
Viyog se suna pada aalam!

Barkha sang bahi ashru nadi,
Palko me jese kali ghata gudi!

Usha thunkati sharmati aa pahunchi,
Is subah ko ye kya janchi!

Priya,priy prem me dub gai,
Usha prem kalash bharker lai!

Bhigon diya purn pritma ko,
Prem ras gagari bhar do usko!

H! Usha mor priyatam se kahna,
Bhigi priyatama ek pahar soi na!

Ek pahar wo roi thi tab,or
Dusre pahar kaha-kab hogi bhour?


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