{"_id":"5d8b975e8ebc3e014a68941d","slug":"rinku-kumari-that-value","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093e\u0939 \u0915\u0926\u094d\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Tum ho ghata se bhi ghanghor,Fir mangate ho barish,Bolona kya hak h tumhara!Bahut diya humne sath tera,Kabhi me bhi mangti hu sath,Diya kya tumne sahara?Chah mujhe bhi h pane ki,Aankhe roti h judai me,Abhi to samjhate khwab mera!Badal gai harkate is kadar,Kya pahle dekha wo mukhauta tha,Fir wo loutaon mukhauta pyara!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए