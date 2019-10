{"_id":"5d921b428ebc3e93c95f207a","slug":"rinku-kumari-struggle","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0939\u0928\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Pani ubla nahi tha, jaruri tha ubalna!Barf gala nahi tha, jaruri tha galana!Rashtra veeron ne rakt ubala!Kathore barf pighla dala!Tab ye rashtra huaa aajad!Raj bhakt hote, to hote barbad!Chir sukh chaha na veeron ne?Chir sukh paya na veeron ne!Rashtra ki hansi ko,chal pade nash path per!Desh ki aajadi ko,chadh gae suli per!Na hinsa,ahinsa chahi bapu ne!Daridron ka krandan suna tha sabne!Ghor andhkar me aandhi chali!Fir ghr-ghr me shama jali!Prakash failaya us ubal ne!Bhar diya sukh lavopal galan ne!Gaurav gaan gayega,vishv un mahaveeron ka!Gatha amar rahegi, bharat h balveeron ka!Prati kshan veeron ka tej hoga!Matha sneh se chamkta hoga!Matri prem baras rha hoga!Naynon se sagar chlkta hoga!Dekha hoga dinker ki or!Suna hoga vijay shankh shor!Paani ubla na hota,to bhi hota ubalna!Svtntrata khatir, lavopal ko padta galana!