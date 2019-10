नीरव रात की कहानी

{"_id":"5d92188f8ebc3e93c418b7b5","slug":"rinku-kumari-story-of-deserted-night","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0940\u0930\u0935 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u0940 \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ye neerav raat ki kahani,Dabi sanjh ki lali!Ghunghat nikale aai raat chandani,Ye hai basant ki Ragini!Yah padhne ki raat achchi,Aage badhne ki baat achchi!Lagta h veeran h prithvi,Ha,esi hi sunsaan h prithvi!Chandani me hu me baithi,Padhti hu apni priy Hindi!Hota man kuch likh leti,Man hota kuch padh leti!Gourav gaan sunaati raina pyari,Chand lage h radhika ji,Taron k deepak jalte hiBandh jaati naynon ki dori!Ye jhilmil raat ki kahani,Duniya jo ab so chuki!Sun rahi sapno ki baani,Ye neerav raat ki kahani!