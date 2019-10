बारिश की नदिया

{"_id":"5d944d5e8ebc3e01740f67d1","slug":"rinku-kumari-shawrs-of-rain","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0940 \u0928\u0926\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Nagari me dason ki,Pasari padi udasi!Barish sang olo me,Tapati h pyasi!Thar-thar kampate bhi,Rote bhi h chote!Idhar tap-tap or,Udhar bhi gire hote!Na chhat dhang ki,Na deewar hi pakki!Kai dino se khaya nahi,Aata nahi band h chakki!Aankho me dhundhlahat,Honth bhi sukh gae!Tan per bimari thahari,Barish k sang sukh bhi gae!Na sukh ki nind,Na din me chain!Fodo se dard uthe,Aankhon me bite rain!