Dil to kitno ne diya ab tak,Dil tut na gaya tab tak!Kuch nahi rha dil me,Humse nahi ruth gaya yaar jab tak!Gale milne ki aash thi tut gai,Aaj jeevan ki dhar ruth gai!Kuch nahi rha dil me,Aaj lage armano ki lash uth gai!Ummido ka shehra fulo ka,bikhar gaya,Tum mile,hum khile ye khwab ujhad gaya!Kuch nahi rha dil me,Isi aag me ek shola bhi bujh gaya!Imtehan lakh liye tumne humare dil ke,Bahut khush the,hum tumse milke!Kuch nahi rha dil me,Fenk diye tumne mere dil ke chhilke!Bardasht ki had ho gayi,ujhde man,Mujhe bas judai hi mili sajan!Kuch nahi rha dil me,Jalan ki rakh mil gayi kishan!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए