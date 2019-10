देखो बादल आ गए

{"_id":"5d9abeca8ebc3e93dd48f938","slug":"rinku-kumari-see-claud-is-came","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0947\u0916\u094b \u092c\u093e\u0926\u0932 \u0906 \u0917\u090f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Dekhte hi dekhte,Badal bhi chha gae!Barsaat aa gai,Ole sang aa gae!Mosam ki chhta me,Indradhanush sama gae!Rangon ki ladiyan le,Maa!ye apne ghar aa gae!Hume pasand h na baadal,Tumhi jese bula gae!Hum chhat per jayenge,Ki ole bhi nacha gae!Dekhte hi dekhte,Baadal chuppi dha gae!Maa!furj jo tha inka,Binbole nibha gae!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए