{"_id":"5d9220088ebc3e014f25e52b","slug":"rinku-kumari-request","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0941\u091c\u093e\u0930\u093f\u0936","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Aawaj me bharo mithas ki gaa saku!Jo kanth se nikle, kaveeta ban jae!Jo Sundar lage,divyata ban jae!Yadi riwaj chale,to manyata ban jae!Housla bharo ki manjil pa saku!Daridron k man me ho,mahanta ban jae!Koi kisi ko de,danta ban jae!Man Sundar ho,tan ki sundarata ban jae!Prem har do,gale me saja saku!Daridron k drigon se ashru,moti ban jae!Thoda sukh bhi failker jyoti ban jae!Nirdayi amiron k lie chunouti ban jae!Esa kabhi na karna ki me laja saku!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए