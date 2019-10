दुलारी की कविता

{"_id":"5d92d2418ebc3e93aa192aa0","slug":"rinku-kumari-poem-of-dulari","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0932\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0915\u0935\u093f\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dulari bilari se dar javen,Kya hoga bhav me!Choukhte per likhe gana,Padho kahe to na-na!Kavita likhti,Maa ye samaj na pati,Sakhiyon k man bhati!Dulari gae saawan,Rain der tak jagti,Naino me peeda nachti!Itivrat soche pawan,Wo kahe-mere siwahkon Mere man ki gave!Dulari bilari se dar javen!