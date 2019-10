मेरे गोविन्द

{"_id":"5d9220f98ebc3e016843208f","slug":"rinku-kumari-my-govind","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0917\u094b\u0935\u093f\u0928\u094d\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Janchta hai wo rup tumhara,Kaise bhi aalok me!Aabha badhati jati h,Khushi me ya shok me!Tumse hi din raat hote,Mere ujhde jieevan me!Tum mile,ab kya chahiye,Pyas bujhi jyon Saawan me!Tokra liye firte the hum,Mil jae prit kahi!Tumne haath thama ab to,Ban gai reet yahi!Koi sath na rhe fir bhi,Tum humare sath sada!Koi nahi humara apna,Duniya ka h rang juda!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए