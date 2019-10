मां सुला दो ना

{"_id":"5d9abd498ebc3e017b4c000b","slug":"rinku-kumari-mom-put-to-bed-me","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902 \u0938\u0941\u0932\u093e \u0926\u094b \u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Maa mujhe aajFir se teri god me sona hai!Bewajah uhiJhuth muth sisaki leker rona!Sula do na!Maa! Mujhe kuch nahi chahiye!Dil u aajBhar aaya hai,khud ko dubona h!Bahon me mujheTere pahle pyar ko bona h!Maa! Mujhe aajFir teri god me sona h!Sula do na!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए