मेरी भी सुनो ना

Jis tarah mujhe todte ho,Khud ko bhi esi saja do na!Jitna bharosa tum per h,Hume bhi uska shila do na!Kadam jyo milati raahe meri,Tum bhi kadam badha do na!Sangeet apna hi banaker,Dhun apni chala do na!Sangeet apna banaker,Aawaj se aawaj mila do na!Sote ho chain ki nind jese,Wese mujhe bhi sula do na!Kasam lete ho kai baton ki,Humesha sath rahne ki kasam lo na!Kuch to meri bhi suno na!RK.