{"_id":"5d931f858ebc3e93b95232cf","slug":"rinku-kumari-kanha","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0928\u094d\u0939\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ye to logon ki juban hai kiTum gardish me ho!Kaho to meri suna du?-har dil me ho,Sab me ho,per mujhe lagta hMujhme kuch jyada ho!Meri tarah hr kisi koJarur lagta hogaKi tum usi ka khuda ho!Aarzu h meri-tum me mil jau!Dil se kah rahi hu,Tum na kahi juda ho!Meri ardas sun lo kanha!Yaha ho,waha ho,chahe jaha ho!Mere jeevan ka tumhi aasra ho!Jab roti hu,Tum kahte ho-"me yaha hu!"Fir q tumhara intezar?Me aasha ki ladiyaPiroye baithi hu kiIs naiya ka tum kinara ho!Mere sabse karibi,Mere prem ki dhara ho!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए