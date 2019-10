{"_id":"5d9abfae8ebc3e0148604479","slug":"rinku-kumari-ignore-1570422702884","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u0926\u0947\u0916\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Najar us per hi rukti h,Jise kabhi na dekha ho!Tum mera wahi andekha ho!Jab bhi dekhti hu,Kuch nayapan lagta h!Chehre ka nahi bol rhi,Jo tere man ka lekha ho!Juban bhi alag hoti,Tevar bhi alag!Najaren bhi alag hoti,Baten bhi alag!Sach,najar tum per hi rukti h,Tum wahi andekha ho!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए