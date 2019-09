{"_id":"5d8a45fd8ebc3e0144721447","slug":"rinku-kumari-ignore","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u091c\u0930 \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek kahani uski bana di,Wo jo krta tha manmarji!Mene na use wafa di,Mene bhi use saja di!Or kuch sunao apana haal,Wo behaal h is baar,Mene jindagi ki kahani padha di,Mene bhi use saja di!Khub hansaya mujhe chutkulon se,Per me wo shila na de saki,Mene khud ko ye khata di,Mene bhi use saja di!Wo anmol tha meri rah me,Humesha sambhala mushkil me,Na mene use waha di,Mene bhi use saja di!