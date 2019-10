देर कर दी मैंने

{"_id":"5d9e09cd8ebc3e014d681e64","slug":"rinku-kumari-i-delayed","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0947\u0930 \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u092e\u0948\u0902\u0928\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Me akeli na hoti,Bas duniya me aane me,Der kr di mene!Kahi to sanjog ho gaya tha,Per ijhaar karne me,Der kr di mene!Pahunch sakti thi us raah per,Pas aane, nibhane me,Der kr di mene!Gun to mil rahe the humare,Dilo ko milane me,Der kr di mene!Uska mujhe chodna jayaz tha,Use chod dene me,Der ker di mene!Me aai tab kisi or ka tha wo,Ye janane pahchanane me,Der ker di mene!Mera rashta aapse jhuda tha,Aapko pahchanane me,Der kr di mene!