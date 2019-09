आंखें मासूम

{"_id":"5d899de08ebc3e93c6338578","slug":"rinku-kumari-eyes-globse","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u0916\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0938\u0942\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aaj bhi wo din gae nahin hBas barsi h to aankhenDil masoom hi rha,Yaade wahi bholepan ki,Insaan ko samjhane ki buddhi nakaamInsaaniyat ko dekhne ke lieTarsi h to bas aankheSocha nahi tha saman bhi hogaHajaron me sambhalne ki himmat hogiIs himmat k sahareDuniya jitne koDuniya dekhne koTadpi h to bas aankheUchhlker pana bhi h lakshyaOr uski devangi meDil darkht rhaWah bhi hra-bhraMan nadaan rhaUdne ko tadpi h to bas pankhe.